Achammer und Pfattens Bürgermeister ohne Maske: „Blöder Ausrutscher“

Die Freude in der SVP war riesig am Dienstag, als feststand, dass SVP-Kandidat Elmar Oberhofer in der mehrheitlich italienischsprachigen Gemeinde Pfatten zum Bürgermeister gewählt worden war. So groß, dass Landesrat Philipp Achammer nach Pfatten fuhr, um ihm persönlich zu gratulieren. In der Euphorie ist den beiden allerdings ein Fehler unterlaufen, was ein Foto beweist. Sowohl Achammer als auch Oberhofer sprechen von einem „blöden“ Ausrutscher.