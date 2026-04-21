<BR \/>Wie die Nachrichtenagentur „Ansa“ berichtet, hat die Quästur einen 36-jährigen Mann verhaftet. Er soll für eine Einbruchsserie verantwortlich sein, die sich zwischen vergangenem November und Jänner in der Landeshauptstadt ereignete. Gegen den aktenkundigen Mann, der sich laut Behörden zudem illegal auf italienischem Staatsgebiet aufhielt, lag ein Haftbefehl vor, der jetzt vollstreckt wurde.<BR \/><BR \/>Dem Verdächtigen werden acht Einbrüche in Restaurants, Bars und Geschäfte sowie mutmaßliche Gewaltakte gegen Beamte zur Last gelegt. Der Mann soll Bargeld und Waren im Wert von 6.000 Euro gestohlen und Sachschäden von über 20.000 Euro verursacht haben. <BR \/><BR \/>Nun befindet sich der mutmaßliche Täter im Gefängnis von Bozen. Nach Ablauf seiner Haft wird er aus Italien ausgewiesen, heißt es vonseiten der Quästur.