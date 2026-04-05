Innerhalb kurzer Zeit sind in den vergangenen Stunden auf Italiens Straßen bei insgesamt sieben Verkehrsunfällen acht Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern befinden sich drei junge Männer, darunter ein 16-Jähriger. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1297311_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Zudem wurden 16 Personen verletzt, darunter ein elfjähriges Mädchen und ihre 21-jährige Schwester. Die Unfälle ereigneten sich in Rom, Mailand, nahe Venedig sowie in den Provinzen La Spezia, Potenza und Isernia.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1297314_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Besonders tragisch verlief ein Unfall in Rom: Eine 51-jährige Mutter und ein 16-jähriger Junge starben bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos. Zwei Töchter der Frau wurden schwer verletzt, ebenso ein 19-jähriger Autofahrer. Die genaue Ursache wird noch ermittelt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1297317_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In Mailand kam ein 19-jähriger Motorradfahrer ums Leben, nachdem er offenbar ein Stoppschild missachtet hatte. Nahe Venedig starb ein 60-jähriger Autofahrer bei einer Kollision mit einem Linienbus, mehrere Fahrgäste wurden verletzt.<BR \/><BR \/>In der Provinz Potenza verunglückte ein 72-Jähriger tödlich, nachdem sein Auto in einen Kanal stürzte und Feuer fing. In La Spezia starben zwei Motorradfahrer bei getrennten Unfällen innerhalb kurzer Zeit.<BR \/><BR \/>Ein weiterer schwerer Unfall ereignete sich bei Isernia: Ein 27-jähriger Mann kam ums Leben, sieben weitere Menschen wurden verletzt, teils schwer. Die Rettungsarbeiten gestalteten sich schwierig.