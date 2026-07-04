Bei dem Unfall wurden insgesamt acht Personen verletzt. Sieben von ihnen erlitten leichte Verletzungen, eine weitere Person wurde mittelschwer verletzt. Unter den Verletzten befinden sich auch zwei Kinder. In einem der Fahrzeuge saßen Einheimische, im zweiten Wagen befanden sich Touristen. Als mögliche Ursache wird Übermüdung beziehungsweise Sekundenschlaf eines Lenkers vermutet.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen ein Notarzt sowie drei Rettungswagen des Weißen Kreuzes. Auch die Freiwillige Feuerwehr Percha rückte aus, um einen kleineren Fahrzeugbrand zu löschen. <BR \/><BR \/>Die Ortspolizei nahm die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf. Die Pustertaler Straße war für die Dauer des Einsatzes und der Aufräumarbeiten gesperrt.