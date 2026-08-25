Eine Achtjährige hat im Landkreis Diepholz in Niedersachsen den Notruf gewählt, weil ihre Mutter betrunken Auto gefahren ist. Das Mädchen, das mit im Fahrzeug saß, schilderte aufgelöst, dass seine Mutter mehrmals auf die Gegenfahrbahn geraten sei und in Schlangenlinien fahre, wie die Polizei mitteilte.<BR \/><BR \/>Demnach war die 40-Jährige, die erheblich unter Alkoholeinfluss stand, in der Nacht zum Samstag mit dem Auto unterwegs. Die achtjährige Tochter bekam Angst und setzte über die Freisprecheinrichtung des Fahrzeugs einen Notruf ab. Polizisten stoppten die Frau, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,91 Promille.<BR \/><BR \/>Der 40-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt verboten, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Tochter wurde einer Aufsichtsperson aus der Familie übergeben. Die 40-Jährige erwartet nun laut Polizei ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.