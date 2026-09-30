Während des Busstreiks ist ein Mindestdienst von 6 bis 9 Uhr sowie von 12 bis 15 Uhr gewährleistet. Kursfahrten, die vor 9 Uhr beziehungsweise vor 15 Uhr beginnen, werden bis zur jeweiligen Endhaltestelle durchgeführt.<BR \/><BR \/>Betroffen sein können laut südtirolmobil unter anderem die Buslinien der SASA in <b>Bozen<\/b><b>und<\/b><b>Umgebung<\/b>, im <b>Sarntal<\/b>, in <b>Meran<\/b><b>und<\/b><b>Umgebung<\/b>, im <b>Passeiertal<\/b> sowie im <b>Unterland<\/b>.<BR \/><BR \/><BR \/>Der Streik wurde von den Gewerkschaften Filt Cgil, Fitsgb Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Asgb, Orsa Trasporti und Usb angekündigt.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/de\/#\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen zum Streik finden Sie hier.<\/a>