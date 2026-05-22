Das lange Pfingstwochenende steht bevor und die Wetterprognosen versprechen sommerliche Bedingungen <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(hier lesen Sie mehr zum Wetter)<\/a><\/b> – ideale Voraussetzungen für einen Kurzurlaub. Viele nutzen die freien Tage für Fahrten an den Gardasee oder ans Meer.<h3>\r\nStarker Reiseverkehr Richtung Süden – darauf müssen Sie achten<\/h3>Schon ab dem heutigen <b>Freitag<\/b> ist daher mit einem hohen Verkehrsaufkommen Richtung Süden zu rechnen. <BR \/><BR \/>Der Höhepunkt wird am morgigen <b>Samstag<\/b> erwartet, doch auch am <b>Sonntag<\/b> sind Staus und Verzögerungen wahrscheinlich.<h3>\r\nRückreise am Montag<\/h3>Am <b>Pfingstmontag<\/b> ist schließlich vor allem auf den Nordrouten Geduld gefragt: Rückreisewellen führen zu stockendem Verkehr und längeren Kolonnen.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/verkehr" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Aktuelle Informationen zur Verkehrslage finden Sie hier auf der STOL-Verkehrsseite.<\/a><\/b>