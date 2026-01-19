Diese elektronische Geschwindigkeitskontrolle, die sich über den Abschnitt Beginn Lueg-Brücke bis knapp vor der Anschlussstelle Brenner-Nord erstreckt, soll dabei helfen, den Verkehrsfluss zu harmonisieren, indem die Fahrzeuge konstant im erlaubten Tempo von maximal 60 Stundenkilometern über die Brücke fahren. Unfälle und daraus resultierende Verkehrsbehinderungen sollen dadurch verhindert werden.<BR \/>Die Anlage checkt die Geschwindigkeit in beide Fahrtrichtungen – und das bei ein- und zweispurigen Verkehrsführungen über das gesamte Jahr. Die Funktion einer solchen sogenannten Section Control ist so einfach: Beim Ein- und Ausfahren in den kontrollierten Abschnitt wird das Kennzeichen des Fahrzeuges erfasst und das Auto jeweils mit einem Zeitstempel versehen. Danach werden die beiden Stempel verglichen. Wird die festgelegte Durchfahrtszeit unterschritten, war man eindeutig zu schnell unterwegs und muss dann mit einer Strafe rechnen.<BR \/>An besonders starken Reisetagen – 180 wurden für dieses Jahr festgelegt – gilt zudem auch heuer wieder ein Fahrverbot für Lkw.