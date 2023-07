Achtung: Am Wochenende sehr starker Verkehr in Südtirol erwartet

„Code schwarz“ für Samstag und Sonntag

Viel Verkehr auch auf Staatsstraßen zu erwarten

An beiden Tag, also am Samstag und am Sonntag, rechnet die Brennerautobahngesellschaft A22 mit einem sehr hohen Verkehrsaufkommen auf beiden Richtungen.Sowohl für die Nord- als auch für die Südspur der Autobahn ist bereits ab frühmorgens „Code schwarz“, also sehr starker Verkehr vorausgesagt.Da in solchen Fällen erfahrungsgemäß viele Autofahrer die Staatsstraße als Ausweichroute nehmen, ist auch dort mit starkem Verkehr zu rechnen.