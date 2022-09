Achtung: Antänzer sind in Bozen unterwegs

Ein junger Bozner wurde am vergangenen Freitag Opfer dieser Masche. „Ich war kurz nach 22 Uhr von den Talferwiesen kommend Richtung Dominikanerplatz unterwegs“, berichtet er. Auf Höhe des Kolpingshauses wurde er von 2 jungen Männern angesprochen; in italienischer Sprache mit Akzent. „Es hat sich um Ausländer gehandelt“, berichtet er.Einer der beiden Männer fragte den Bozner nach einer Zigarette. „Da ich Nichtraucher bin, konnte ich nicht aushelfen, aber um die Zigarette ging es den beiden wohl nicht.“ Denn während er erklärte, dass er nicht raucht, hatte sich einer der 2 Übeltäter dem Bozner von hinten genähert und blitzschnell die Brieftasche entwendet. Daraufhin suchten die Kriminellen das Weite.„So schnell, wie sie gekommen sind, sind sie auch wieder verschwunden“, berichtet er. Im Portemonnaie befanden sich rund 100 Euro Bargeld. Weitaus schwerer wiege aber der Verlust der Identitätskarte, des Sanitätsausweises, der Bankomatkarte und weiterer wichtiger Dokumente.Der Bozner hat bei den Carabinieri Anzeige erstattet. Große Hoffnung macht er sich aber nicht, dass die Täter ausgeforscht werden. „Es war nicht mitten in der Nacht, sondern am späten Abend. In der Zone ist es um diese Zeit doch noch relativ belebt. Umso dreister ist das Vorgehen der Kriminellen“, meint er.