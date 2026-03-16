Wie die Verkehrsseite „ <a href="https:\/\/www.verkehrsinfos.it\/trafficinfos\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Verkehrsinfo.it<\/a>“ berichtet, fallen bisher folgende zwei Regionalzüge aus:<BR \/><BR \/><BR \/>-REG 17111 von Bozen (06:24 Uhr) nach Meran (07:05 Uhr)<BR \/><BR \/>-REG 17106 von Meran (07:46 Uhr) nach Bozen (08:26 Uhr)<BR \/><BR \/>Schienenersatzverkehr ist bisher keiner vorgesehen, nähere Informationen zu den Ausfällen <a href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/de\/meine-fahrt\/aktuelle-meldungen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">lesen Sie hier.<\/a>