Wie Verkehrsinfos.it und Reisende berichten, gibt es Störungen an den sicherheitstechnischen Anlagen am Bahnhof Waidbruck. <BR \/><BR \/>„Aufgrund einer Signalstörung im Abschnitt Waidbruck-Blumau sind in diesem Bereich Zugfahrten nur sehr eingeschränkt möglich. Es kommt weiterhin zu größeren Verspätungen und Ausfällen“, heißt es im Onlineportal verkehrsinfos.it.<h3>\r\nAusfälle und Verspätungen von 50 Minuten<\/h3>Betroffen sind vor allem Züge zwischen dem Brenner und Bozen, und zwar in beiden Fahrtrichtungen. Teils ist mit Verspätungen von rund 50 Minuten zu rechnen (Stand 18.45 Uhr). <BR \/><BR \/>Aktuelle Infos zu den Beeinträchtigungen im Bahnverkehr gibt es auch auf <a href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/de\/meine-fahrt\/aktuelle-meldungen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">suedtirolmobil<\/a>.