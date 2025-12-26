<h3>\r\nKritische Stunden am Vormittag<\/h3>Vor allem am heutigen Vormittag ist mit massiven Verkehrsproblemen zu rechnen. Doch auch danach bleibt die Lage angespannt. Besonders betroffen ist der Abschnitt zwischen Verona Nord und dem Brennerpass, wo sich Urlaubsverkehr, Rückreisende und internationaler Schwerverkehr bündeln. Die größten Staus und Verzögerungen werden zur Tagesmitte erwartet.<h3>\r\nEmpfehlung: Reisen gut planen<\/h3>Die Brennerautobahngesellschaft rät dazu, Fahrten sorgfältig zu planen und – wenn möglich – auf die frühen Morgenstunden oder den späten Abend auszuweichen. Zudem sollten Reisende die Verkehrslage laufend im Blick behalten, etwa über offizielle Informationskanäle, die Anzeigetafeln entlang der Strecke oder Navigations-Apps.<h3>\r\nVerstärkte Sicherheitsmaßnahmen – begrenzte Entlastung<\/h3>Um die erwartete Belastung zu bewältigen, wurden die Assistenz- und Sicherheitsdienste entlang der Autobahn verstärkt. Das an Feiertagen geltende Fahrverbot für den Schwerverkehr bleibt in den vorgesehenen Zeitfenstern aufrecht. Eine vollständige Entlastung des Verkehrs ist dadurch jedoch nicht zu erwarten.<h3>\r\nHinweise für Autofahrer<\/h3>Autofahrer werden gebeten, ihr Fahrzeug vor der Abfahrt zu überprüfen, ausreichend Trinkwasser mitzunehmen und besonders vorsichtig zu fahren. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens kann es jederzeit zu plötzlichen Bremsmanövern und Verkehrsverlangsamungen kommen.