Betroffen sind nicht nur Verbindungen zwischen Sterzing und Brenner, sondern auch die Züge in Richtung Süden. Derzeit können auch die Züge vom Brenner nach Bozen und weiter nach Meran nicht verkehren.<BR \/><BR \/> Fahrgäste müssen mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen, wie es auf <b> <a href="https:\/\/www.verkehrsinfos.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Verkehrsinfos IT<\/a><\/b> heißt.<BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte sind vor Ort und arbeiten daran, den Böschungsbrand unter Kontrolle zu bringen. Wann die Bahnstrecke wieder freigegeben werden kann, ist derzeit noch nicht bekannt.<BR \/><BR \/><i>STOL hält Sie auf dem Laufenden.<\/i>