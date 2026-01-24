Wie die Quästur in einer Aussendung mitteilt, sind in der Zentrale zahlreiche Anrufe von Bürgern eingegangen, die von einer verdächtigen Nummer kontaktiert wurden. Besonders tückisch: Auf dem Telefondisplay der Betroffenen erschien eine Nummer, die scheinbar direkt zur Bozner Quästur zurückzuführen ist.<h3>\r\nGeldabzocke per Bandansage<\/h3>Laut den Berichten der Betroffenen meldet sich beim Abheben eine aufgezeichnete Stimme. Unter verschiedenen Vorwänden versucht diese automatisierte Nachricht, die Angerufenen zur Zahlung von Geldbeträgen zu bewegen.<BR \/><BR \/>Die Beamten der Quästur stellten umgehend klar, dass diese Anrufe in keiner Weise mit der institutionellen Tätigkeit der Staatspolizei in Verbindung stehen. Die Polizei fordere niemals telefonisch zur Zahlung von Geld auf.<BR \/><BR \/>Die Behörden arbeiten bereits daran, die Hintergründe dieser Betrugsversuche zu klären.