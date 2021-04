Achtung: Diese SMS-Links auf keinen Fall öffnen!

Eine Betrugs-SMS-Welle sorgt derzeit in Italien und in Südtirol für Probleme. Die Kurznachrichten sind als angebliche Info zur Paket- Sendungsverfolgung getarnt. Da in Corona-Zeiten tatsächlich viele Menschen auf Pakete warten, sinkt die Hemmschwelle zum Klicken. Eine Frau in Italien hat durch die Betrugsmasche 19.000 Euro verloren. Wie Sie sich schützen und worauf Sie achten müssen, erfahren Sie hier.