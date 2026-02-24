Weil die Alarmanlage den ungebetenen Besuch direkt aufs Handy der Hausbewohnerin, die außer Haus war, sendete, kontaktierte diese sofort die Carabinieri. <BR \/><BR \/>„Und zwei Carabinieri kamen keine zehn Minuten nach meinem Anruf ohne Streifenwagen und Sirene, sondern still und zu Fuß zum Haus“, erzählt die Tirolerin. Auch bei einem anderen Haus in Aich sei der Späher unterwegs gewesen.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri überwachen die Situation und seien im Besitz einiger derartiger Aufnahmen dieses Mannes, hieß es auf Nachfrage.