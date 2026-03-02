Grund für die Beeinträchtigungen ist eine technische Störung an der internen Kommunikationsanlage auf der Brennerbahnlinie. Dadurch können einzelne Verbindungen derzeit nicht wie geplant verkehren. Betroffen ist der Zugverkehr zwischen Meran und Bozen in beiden Fahrtrichtungen.<BR \/><BR \/>Reisende müssen laut „südtirolmobil“ mit Einschränkungen im Fahrplan rechnen. Ein Schienenersatzverkehr ist derzeit nicht vorgesehen.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/zugausfaelle-und-verspaetungen-entlang-der-brennerbahnlinie" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet<\/a>, war es am heutigen Montagvormittag zu Einschränkungen im Bahnverkehr der Brennerbahnlinie gekommen.<BR \/><BR \/><i>STOL hält Sie auf dem Laufenden.<\/i>