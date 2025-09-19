<BR \/>Ab 7 Uhr wird der Online-Dienst für die Dauer von etwa drei Stunden, also bis ungefähr 10 Uhr, nicht verfügbar sein. In diesem Zeitraum werden nämlich routinemäßige Wartungsarbeiten auf staatsweiter Ebene durchgeführt, heißt es in einer Aussendung des Landes.<BR \/><BR \/><BR \/>Über den Online-Dienst Elektronische Gesundheitsakte EGA können Bürgerinnen und Bürger in Südtirol kostenlos als auch sicher online auf Daten und medizinische Dokumente zugreifen. <h3>\r\nEGA wichtiger Dienst für Befunde, Rezepte, Impfdaten u. v. m. <\/h3>\r\nÜber den Dienst können beispielsweise Laborbefunde, fachärztliche Befunde, Rezepte, Bestätigungen der einzelnen Impfungen usw. jederzeit digital eingesehen werden, und zwar bequem von zu Hause aus oder auch unterwegs. <BR \/><BR \/>Bei Bedarf können Patientinnen und Patienten über die EGA wichtige Informationen schnell mit behandelnden Ärztinnen und Ärzten teilen. So können Behandlungen besser abgestimmt und doppelte Untersuchungen vermieden werden.<h3>\r\nVideoanleitung, FAQs und Supportdienst <\/h3>Alle Informationen zur Elektronischen Gesundheitsakte mit Videoanleitungen und Antworten auf häufige Fragen gibt es online unter <a href="gesundheit.provinz.bz.it\/ega" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">gesundheit.provinz.bz.it\/ega<\/a>. Bei technischen Problemen hilft die Grüne Nummer 800 902 630 oder der Supportdienst via Mail an support.gesundheitsakte@siag.it.