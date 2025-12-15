<BR \/>Der Bahnverkehr ist zwischen Bozen und Brenner derzeit unterbrochen. Grund dafür ist die Entgleisung eines Arbeitsfahrzeugs am Bahnhof von Franzensfeste. <BR \/><BR \/>Es fallen sämtliche Regionalzüge zwischen Bozen und dem Brenner aus und werden durch Busse ersetzt, heißt es von <a href="https:\/\/verkehrsinfos.it.\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">verkehrsinfos.it<\/a><BR \/><BR \/>„Wir raten dringend die aktuellen Monitoranzeigen an den Bahnhöfen zu beobachten.“<BR \/><BR \/><b><i>STOL hält Sie auf dem Laufenden.<\/i><\/b>