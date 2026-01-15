„Seit kurzem melden uns viele Verbraucher, sie seien auf ein Juweliergeschäft mit 'Bozen' in der Internetadresse gestoßen. Dort gäbe es – wegen Geschäftsschließung – Schmuck zu unglaublichen Preisen zu kaufen. Das Problem: auf der Seite fehlt jegliche Information, die per Gesetz oder auch nur aus Handelsgründen notwendig wäre: keine Adresse des Geschäfts, keine Mehrwertsteuer-Nummer, keine Firmenregister-Nummer, keine Pec-Adresse“, schreibt die VZS in einer Aussendung.<BR \/><BR \/>Die Seite wurde erst Anfang Jänner registriert, als Ort der Registrierung lasse sich im Internet Reykjavík finden. „Etwas eigenartig für ein Bozner Geschäft, dass dabei ist, seine Tätigkeit aufzugeben“, merkt die VZS an.<BR \/><BR \/>Wer bereits einen Kauf auf der dubiosen Seite getätigt hat, könne versuchen, über die Kreditkarte ein sogenanntes „Charge Back“ zu veranlassen, um das Geld zurückzubekommen, betont die VZS.