Achtung: Heftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen

Für den heutigen Montag wurden Unwetter bereits vorhergesagt. Am Morgen warnt der Landeswetterdienst, dass die Gewitter teils heftig mit Starkregen, Hagel und Sturmböen, ausfallen können.Besonders am Nachmittag und am Abend sorgt eine Kaltfront für zahlreiche Regenschauer. Auch einige sonnige Abschnitte gehen sich aus.Der Dienstag hingegen verläuft im Großteil Südtirols recht sonnig, nur zeitweise ziehen dichtere Wolken durch. Auch am Mittwoch und Donnerstag überwiegt der Sonnenschein bei Höchstwerten bis 28 Grad Celsius.

jot