Trotz des Streiks wird ein Mindestdienst garantiert: Zwischen 6 und 9 Uhr sowie zwischen 12 und 15 Uhr sind auch die SASA-Busse unterwegs. <BR \/><BR \/>Alle Fahrten, die vor 9 Uhr beziehungsweise 15 Uhr beginnen, erreichen ihre Endhaltestellen. Auch vor Beginn und nach Ende des Streikes sind Abweichungen vom Fahrplan möglich. <BR \/><BR \/>Die Fahrpläne der betroffenen Linien und <a href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/de\/meine-fahrt\/aktuelle-meldungen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">aktuelle Entwicklungen finden Sie hier. <\/a>Der Streik wurde von den Gewerkschaften Ugl, OR.S.A. Trasporti und Usb ausgerufen.