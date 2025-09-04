Betroffen sind die Züge von Trenitalia, Italo und Trenord. Die Züge der SAD sind ausschließlich am Freitag, dem 5. September, vom Streik betroffen.<BR \/><BR \/>Hunderte Züge in ganz Italien werden gecancelt. Der Streik wurde von einigen Gewerkschaftsverbänden in Italien ausgerufen, die die Erneuerung des Kollektivvertrags der Eisenbahner fordern. <BR \/><BR \/>Sie fordern Lohnerhöhungen, bessere Arbeitsbedingungen und mehr Sicherheit für das Personal. Zuletzt waren wiederholt Schaffnerinnen und Schaffner angegriffen und verletzt worden.<BR \/><BR \/>Die italienischen Staatsbahnen empfehlen allen Fahrgästen dringend, sich vor dem Gang zum Bahnhof über den aktuellen Stand der Verbindungen zu informieren.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/de\/meine-fahrt\/aktuelle-meldungen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Infos und laufende Aktualisierungen finden Sie hier.<\/a>