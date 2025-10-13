Rund um den heutigen Welttag der Katastrophenvorbeugung setzt die Agentur für Bevölkerungsschutz auch in diesem Jahr mit einem landesweiten Zivilschutz-Probealarm Akzente. <h3>\r\nKurz nach 10 Uhr heulen 570 Sirenen<\/h3>Der Zivilschutz-Probealarm wird seit 1999 durchgeführt, zunächst alle vier Jahre, seit 2021 jedoch jährlich. Kurz nach 10 Uhr, voraussichtlich gegen 10.10 Uhr, wird heute wieder der Zivilschutz-Probealarm mit Einbeziehung aller 570 Sirenen in Südtirol abgewickelt. <BR \/><BR \/>Der Zivilschutz-Alarm ist ein einminütiger, auf- und abschwellender Heulton ohne Pausen. Der Probealarm dient neben dem Aufdecken von eventuellen technischen Mängeln vor allem der Bewusstseinsbildung. <h3>\r\nDas sollte bei einem Alarm gemacht werden<\/h3>Er soll die Bevölkerung mit dem Zivilschutzsignal vertraut machen und damit verbunden mit dem Verhalten, das nach dem Ertönen des Zivilschutzalarms erfolgen soll: Im Falle eines Zivilschutzalarms sollte möglichst schnell ein Gebäude aufgesucht werden, Fenster und Türen sollen geschlossen sowie Lüftungen ausgeschaltet werden. <BR \/><BR \/>Anschließend sollen Radio oder Fernseher eingeschaltet werden, da dort das Bevölkerungsinformationssystem auf Sendung geht. Auch im Bürgernetz wird informiert. <BR \/><BR \/>In neuen Videos erklärt der Bevölkerungsschutz zudem auf Deutsch, Italienisch und Englisch, wie die Alarmierung erfolgt. Die Videos finden alle Interessierten auf den YouTube-Kanälen des Landes unter „Die Alarmierung in Südtirol“.