In folgenden Gebieten kann es zu Fahrtausfällen bei Buslinien kommen: <BR \/><BR \/><b>-SASA:<\/b> Bozen und Umgebung, Sarntal, Meran und Umgebung, Passeiertal und Unterland <BR \/><BR \/><b>-Simobil<\/b>: Schlern-Gröden, Unterland und Vinschgau <BR \/><BR \/>Der Mindestdienst der Buslinien zwischen 6 und 9 Uhr sowie zwischen 12 und 15 Uhr ist gewährleistet. Alle Fahrten, die vor 9 Uhr bzw. 15 Uhr beginnen, erreichen laut „südtiromobil“ die Endhaltestelle.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/de\/#\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen zu den Busverbindungen lesen Sie hier.<\/a><h3>\r\nStreik im Zugverkehr <\/h3>Auch italienische Zuglinien sind von dem Nationalstreik betroffen. In Südtirol kann es bei folgenden Zuglinien zu Ausfällen kommen.<BR \/><BR \/>-Von 00:00 - 23:00 Uhr sind laut „südtiromobil“ die Züge von <b>Trenitalia, Italo, Trenord<\/b> und <b>SAD<\/b> betroffen.<BR \/><BR \/>Auch vor Beginn und nach Ende des Streikes kann es zu Abweichungen und Änderungen des Fahrplans kommen.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/de\/#\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen sowie garantierte Zugverbindungen finden Sie hier.<\/a>