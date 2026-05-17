Wie südtirolmobil mitteilt, ist der Streik im Zugverkehr von Sonntag, 17. Mai, 21 Uhr, bis Montag, 18. Mai, 20.59 Uhr angekündigt. Betroffen sind die Zugverbindungen von Trenitalia, Italo und Trenord.<BR \/><BR \/>Auch im Busverkehr kann es am Montag zu Einschränkungen kommen. Die Busunternehmen SASA und SIMOBIL beteiligen sich am Montag, 18. Mai, an einem 24-stündigen Streik.<BR \/><BR \/>Fahrgäste werden gebeten, sich vor Reiseantritt über aktuelle Verbindungen und mögliche Änderungen zu informieren. Informationen gibt es über die südtirolmobil-App sowie auf der offiziellen Website von südtirolmobil.