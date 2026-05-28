Betroffen sind laut Aussendung die Bahnunternehmen Trenitalia, Italo, Trenord sowie SAD, wie südtirolmobil in einer Aussendung mitteilt.<BR \/><BR \/>Zusätzlich wurde für Freitag, 29. Mai, von 0 bis 24 Uhr ein 24-stündiger Streik des Personals im öffentlichen Nahverkehr angekündigt. Davon betroffen sind SASA und Simobil.<BR \/><BR \/>Aktuelle Informationen und laufende Aktualisierungen zu <a href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/de\/meine-fahrt\/aktuelle-meldungen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">möglichen Ausfällen und Einschränkungen finden Sie hier.<\/a>