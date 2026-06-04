Wer derzeit von Norden über den Brenner unterwegs ist, sollte viel Geduld mitbringen. Zahlreiche Reisende aus Österreich und Deutschland starten zu einem Kurzurlaub, etwa an den Gardasee oder ans Meer.<BR \/><BR \/>Im ohnehin starken Reiseverkehr kommt es auf der A22 aufgrund kleinerer Unfälle zu erheblichen Verzögerungen und kilometerlangen Staus.<BR \/><BR \/> Besonders betroffen ist aktuell der Abschnitt zwischen Klausen und Bozen Nord: Auf der Südspur staut sich der Verkehr nach einem Unfall schon mehr als sechs Kilometer.<BR \/><BR \/>Auch auf den übrigen Abschnitten der Brennerautobahn ist weiterhin mit Staus und stockendem Verkehr zu rechnen.<BR \/><BR \/><i><b>Verbringen auch Sie ein langes Wochenende, oder fahren Sie sogar länger in Urlaub? Stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="611567" data-version="v2"><\/div><\/div>\n