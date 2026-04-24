Die Radfahrer müssen am heutigen Freitag zweimal von Bozen nach Jenesien und wieder zurück in die Stadt. Daher werden vor allem im nördlichen Teil von Gries einige Straßen gesperrt.<BR \/><BR \/>Während des Fahrradrennens sind folgende Straßen in Bozen vollständig für den Verkehr gesperrt: die Fagenstraße, die Prinz-Eugen-Allee, die Guntschnastraße und die Cadornastraße.<BR \/><BR \/><BR \/>Die Straßensperren gelten von 12.50 bis ca. 15.45 Uhr. In diesem Zeitraum ist es nicht möglich, diese Straßen zu befahren, teilt die Stadtgemeinde Bozen mit. Es gibt auch keine Ausnahmeregelungen für Anrainer und Betriebe. Auch die Schulen, die sich in diesen Straßen befinden, werden am Freitag bereits um 12 Uhr den Unterricht beenden, damit die Schülerinnen und Schüler noch vor der Straßensperre den Heimweg antreten können.<h3>\r\nStraßensperren auch in einem erweiterten Umkreis<\/h3>Verkürzte Straßensperren gibt es auch in einem erweiterten Umkreis, und zwar gelten sie zwischen 12.50 und ca. 15.45 Uhr im Moritzinger Weg, in der Vittorio-Veneto-Straße, am Grieser Platz, in der Freiheitsstraße, im Münzbankweg, in der Duca-d’Aosta-Straße, in der Cesare-Battisti- Straße, am Mazziniplatz, am Siegesplatz, in der A.-Diaz-Straße, am IV.-November-Platz, in der Cadornastraße und im Reichrieglerweg.<BR \/><BR \/><BR \/>Die Straßen werden aber erst ca. 30 bis 40 Minuten vor dem Eintreffen der Teilnehmenden gesperrt und dann wieder für den Verkehr freigegeben. Es sind örtliche Umleitungen eingerichtet.<BR \/><BR \/><BR \/>Das Etappenziel befindet sich in der Italienallee auf der Höhe des Gerichtsplatzes. Daher wird in der Italienallee eine Einbahnregelung in Süd-Nord-Richtung eingerichtet, und zwar von 6 bis 11 Uhr und von 16.30 bis 18.30 Uhr.<BR \/><BR \/> Zwischen 11 und 16.30 Uhr ist die Italienallee vollständig für den Verkehr gesperrt. Verkehrseinschränkungen gelten auch für die Duca-d’Aosta-Allee und den Falcone-und-Borsellino-Platz.<BR \/><BR \/><BR \/>Am heutigen Freitag gilt auch ein Halteverbot in der Italienallee, in der Duca-d’Aosta-Straße, am Siegesplatz, am Mazziniplatz, im Münzbankweg und am Christ-König-Platz. Das Halteverbot gilt am Freitag von 00.00 bis 18.30 Uhr.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/verkehr" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zu allen Straßensperren und Verkehrsbehinderungen finden Sie auf der STOL-Verkehrsseite. <\/a><\/b>