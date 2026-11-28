Dieses ist für alle Parkplätze entlang der Kennedy- und der Galizienstraße aktiv. Ebenfalls eine vorübergehende Änderung gibt es im öffentlichen Nahverkehr: Zwischen 18 und 22.30 Uhr fahren die Busse der Linien 110 und 111 nicht durch den Ortskern von Leifers, sondern nutzen den Umfahrungstunnel, um somit direkt nach Branzoll zu gelangen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1389915_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Wie berichtet werden die Zuschauer gebeten, für den heutigen Krampuslauf frühzeitig anzureisen. Wer nicht mit den Öffis in die Stadt kommt, findet eine Parkmöglichkeit bei der Obstgenossenschaft Grufrut, die ihr Grundstück für die Veranstaltung zur Verfügung stellt.