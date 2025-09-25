Ab 6. Oktober 2025 stehen Verkehrsteilnehmer auf der Brennerautobahn (A 13) vor Einschränkungen: Die ASFINAG beginnt wie geplant mit dringend notwendigen Fahrbahnsanierungen auf der Luegbrücke.<h3>\r\nBis 17. Oktober nur einspurig<\/h3> Bis 17. Oktober wird der Verkehr tagsüber nur einspurig pro Fahrtrichtung über die Brücke geführt. Die eigentlichen Hauptarbeiten finden nachts statt – verbunden mit strengen Fahrverboten für schwere Fahrzeuge.<BR \/><BR \/>Von Montagabend bis Freitagmorgen gilt zwischen 21 und 5 Uhr ein Fahrverbot für Lkw über 3,5 Tonnen auf der Inntal- (A 12) und Brennerautobahn (A 13), sofern das Fahrtziel nur über die Luegbrücke erreichbar ist. Kontrollpunkte bei Pettnau und Kufstein sollen sicherstellen, dass keine Lkw die Brücke während der Sperrzeiten befahren. Fahrzeuge, die dennoch unterwegs sind, müssen umkehren.<h3>\r\nScharfe Kontrollen<\/h3>Zusätzlich tritt zwischen den Anschlussstellen Matrei-Steinach und Brenner-Nord ein Nachtfahrverbot von 22 bis 5 Uhr für alle Fahrzeuge über 3,5 Tonnen in Kraft – auch für Busse, Wohnmobile und Gespanne.<BR \/><BR \/> Verstöße werden sowohl von Polizei als auch ASFINAG geahndet. Bei der Einreise aus Italien werden Fahrzeuge über 3,5 Tonnen ab 22 Uhr zurückgewiesen.<BR \/><BR \/>Für Pkw bleibt die Luegbrücke während der Sanierungsphase durchgehend einspurig befahrbar. Busse können eine regionale Umleitung über die B 182 nutzen. Für Lkw und Gespanne über 3,5 Tonnen ist diese Ausweichroute jedoch nicht geeignet.<BR \/><BR \/>Mit den Maßnahmen will die ASFINAG gewährleisten, dass die Luegbrücke auch an verkehrsstarken Tagen zweispurig nutzbar bleibt – und damit ein Verkehrschaos auf der wichtigen Nord-Süd-Achse vermieden wird.