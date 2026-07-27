Die Ausfahrt von der MeBo zur Bozner Industriezone in Fahrtrichtung Süden ist morgen gesperrt. Das hat die Abteilung Straßendienst des Landes kurzfristig angeordnet.<BR \/><BR \/>Die Sperre gilt von 5 Uhr morgens bis 18 Uhr abends und betrifft den gesamten Verkehr. Grund dafür sind Arbeiten zur Wiederherstellung des Asphaltbelags, heißt es in einer heute veröffentlichten Anordnung.<BR \/>Der Verkehr wird während der Bauarbeiten über die Industriezone umgeleitet.<BR \/><BR \/>Die ausführende Firma ist laut Anordnung außerdem verpflichtet, alle dauerhaften Verkehrszeichen, die der aktuellen Regelung widersprechen, vorübergehend zu entfernen oder abzudecken. Nach Abschluss der Arbeiten müssen die provisorischen Schilder umgehend entfernt und die permanente Beschilderung – sowohl die vertikale als auch die horizontale – wiederhergestellt werden.