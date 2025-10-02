Der Beginn des Streiks ist für Donnerstagabend, 21 Uhr, angesetzt und dürfte voraussichtlich bis freitags, 21 Uhr, andauern.<h3>\r\nDiese Züge sind betroffen<\/h3> Betroffen sind die Züge von <b>Trenitalia<\/b>, <b>Italo<\/b>, <b>Trenord<\/b> und <b>SAD<\/b>, wie es auf der Website von „südtirolmobil“ heißt.<BR \/><BR \/>Auch vor Beginn und nach Ende des Streikes sind Abweichungen vom Fahrplan möglich.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/de\/meine-fahrt\/aktuelle-meldungen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Welche Linien garantiert sind sowie weitere Informationen, lesen Sie hier.<\/a>