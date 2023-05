Achtung: Sehr Starker Reiseverkehr heute und morgen

Das Pfingstwetter

Wenn Sie nicht unbedingt müssen, dann sollten Sie heute und morgen die Brennerautobahn meiden. Wegen des Pfingstwochenendes ist mit sehr starkem Reiseverkehr und in der Folge auch mit zu erwartenden Staus zu rechnen.Zudem gibt es am heutigen Freitag einen Streik im öffentlichen Nahverkehr. Am schlimmsten soll der Verkehr heute Nachmittag und am morgigen Samstag sein.Ein wenig Abhilfe soll zwar die dynamische Geschwindigkeitsbegrenzung auf der A22 schaffen, dennoch sei mit einer deutlich längeren Reisezeit als normal zu rechnen.Was das Wetter zu Pfingsten betrifft, so ist mit viel Sonne zu rechnen, gleichzeitig steigt aber auch die Gewitterwahrscheinlichkeit an (Hier lesen Sie mehr dazu).