Am morgigen <b>Freitag<\/b> überwiegt wieder der Sonnenschein, nur wenige Wolken ziehen durch.<BR \/><BR \/>Auch der <b>Samstag<\/b> bringt strahlenden Sonnenschein mit Höchstwerten von bis zu 24 Grad.<BR \/><BR \/>Sonnig mit nur geringer Bewölkung bleibt es auch am <b>Sonntag<\/b>. Die Temperaturen steigen auf bis zu 26 Grad.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>