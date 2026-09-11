Da an diesem Wochenende unter anderem im Bundesland Tirol, in Vorarlberg, Salzburg, Bayern und Baden-Württemberg die Sommerferien offiziell zu Ende gehen, rollt die Blechlawine unaufhaltsam zurück in Richtung Norden.<BR \/><BR \/> Für Südtirol bedeutet dies wohl ein langes Wochenende im Ausnahmezustand, da sich der Rückreiseverkehr durch den bayerischen Schulstart am Dienstag voraussichtlich bis in den Montag hineinziehen wird.<BR \/><BR \/>Auf der Nordspur in Richtung Brenner wird ab Freitagnachmittag, besonders aber am Samstag und Sonntag, mit extremem Verkehrsaufkommen gerechnet. Staus und zähflüssiger Verkehr auf der A22 zwischen Klausen und dem Brenner sind laut Prognosen unvermeidbar.<BR \/><BR \/>Direkt hinter der Grenze auf österreichischer Seite verschärft die Sanierung der Luegbrücke das Nadelöhr. Zwar wird der Verkehr dort am Wochenende zweispurig vorbeigeführt, dennoch könnte es zu Verzögerungen kommen.