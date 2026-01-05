<h3>\r\n40 Minuten Verzögerung im Pustertal<\/h3>Viel Geduld heißt es in diesen Tagen auf Südtirols Straßen. Derzeit stockt es vor allem Richtung Pustertal: Im Abschnitt zwischen Schabs und Kiens müssen Sie mit einer 40-minitügen Verzögerung wegen Überlastung rechnen, heißt es von <a href="https:\/\/verkehrsinfos.it.\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">verkehrsinfos.it<\/a>.<BR \/><BR \/>Auch in Richtung Hochpustertal, zwischen St. Lorenzen und Innichen staut es immer wieder.<h3>\r\nSehr hohes Verkehrsaufkommen in Gröden<\/h3>Mit sehr hohem Verkehrsaufkommen ist auch auf der Strecke von Wolkenstein nach St. Ulrich in Gröden zu rechnen. Die lokalen Behörden empfehlen, wenn möglich, Fahrten auf dieser Strecke zwischen 15 und 19 Uhr zu vermeiden.<h3>\r\nWintersperren<\/h3>Folgende Berg- und Passstraßen haben Wintersperre: das Stilfser Joch, das Timmelsjoch und der Staller Sattel. Das Würzjoch ist nur vom Gadertal aus erreichbar.