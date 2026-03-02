Wer heute mit dem Bus zur Arbeit oder zur Schule will, braucht Geduld oder eine Alternative: Da die Gewerkschaften Ugl, Orsa Trasporti und Usb zu einem ganztägigen Streik aufgerufen haben, kann es zu Verzögerungen und Ausfällen im Busverkehr kommen. <BR \/><BR \/>Betroffen sind dabei vor allem die Zonen Bozen und Umgebung, Sarntal, Meran und Umgebung sowie das Passeiertal und das Unterland.<BR \/><BR \/>Trotz des 24-stündigen Streiks werden die gewohnten Mindestdienste aufrechterhalten: Die Busse verkehren garantiert in den Zeitfenstern von 6 bis 9 Uhr sowie von 12 Uhr bis 15 Uhr.