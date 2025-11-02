Das Timmelsjoch ist seit gestern Abend in Wintersperre. Die Hochalpenstraße von Passeier ins Nordtiroler Ötztal ist für den Verkehr also nicht mehr passierbar – bis kommendes Frühjahr.<BR \/><BR \/>Erst dann nämlich wird die Wintersperre wieder aufgehoben. Wann genau, das kann niemand sagen, das hängt davon ab, wie viel Schnee im Frühjahr noch liegen wird. <BR \/><BR \/><i>Im Jahr 2024 konnte die Timmelsjoch-Straße Anfang Juni geöffnet werden – bei der Räumung war ein Team von STOL dabei. Hier sehen Sie, wie die Timmelsjochstraße jedes Jahr im Frühjahr unter schwierigsten Bedingungen geräumt wird:<\/i><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="CdjsWcka"><\/video-jw>\n