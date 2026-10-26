Die Sperre dauert bis Donnerstag an. Ausweichmöglichkeiten gibt es entweder über Algund und die LS52 oder über die Ausfahrt Marling und dann weiter durch Meran Untermais.<BR \/><BR \/>Auf beiden Strecken ist – wie bereits heute früh an der Ausfahrt Algund – mit Staus zu rechnen. <BR \/><BR \/>Auf <a href="https:\/\/verkehrsinfos.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Verkehrsinfos.it <\/a>finden Sie alle aktuellen Informationen sowie Updates zu eventuellen Staus und Verkehrsstörungen.