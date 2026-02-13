Der Landesbeirat für das Kommunikationswesen warnt aktuell vor dem sogenannten „Ballerina"-Betrug auf WhatsApp, der tausende Nutzer in Italien betrifft. <BR \/><BR \/>Bei dieser Masche erhalten Nutzer Nachrichten von bereits bekannten Kontakten, die ein Foto eines Mädchens im Ballerinakostüm und eine harmlos wirkende Aufforderung zur Abstimmung für einen Tanzwettbewerb enthalten. Der beigefügte Link führt jedoch auf eine gefälschte Website, die die Eingabe der eigenen Telefonnummer und des WhatsApp-Bestätigungscodes verlangt. Wer diesen Code weitergibt, verliert die Kontrolle über seinen Account.<BR \/><BR \/>Die Betrüger nutzen das kompromittierte Konto, um dieselbe Nachricht an alle Kontakte des Opfers zu verschicken und anschließend Geldforderungen zu stellen. Judith Gögele, Präsidentin des Landesbeirates, empfiehlt, niemals verdächtige Links zu öffnen, auch wenn sie von Freunden stammen, im Zweifel den Absender telefonisch zu kontaktieren, keine persönlichen oder Bankdaten weiterzugeben und verdächtige Nummern zu blockieren. <BR \/><BR \/>Außerdem sollte man sich in das öffentliche Widerspruchsregister eintragen, misstrauisch bei vorteilhaften Angeboten sein, Gespräche beenden, wenn Druck ausgeübt wird, und auf unbekannte oder ausländische Nummern nicht antworten bzw. nicht zurückrufen, wenn nur kurz angerufen wurde.