Achtung vor WhatsApp-Betrug – Trick beginnt mit einer SMS

Bekannte und Verwandte warnen

Schwindel fliegt per Anruf auf

Die Nachricht beginnt wie gehabt etwa so: „Hallo Papa, mein Handy ist kaputt gegangen und liest meine SIM-Karte nicht mehr.“Dann folgt die Bitte per Whatsapp zu antworten. Dazu schicken die Betrüger einen Link, der einen neuen Chat in dem Messenger startet.Wer solche Nachrichten erhält, sollte natürlich tunlichst nicht auf den Link tippten und die Nachricht löschen, betonen Verbraucherschützer. Grundsätzlich sei es nach wie vor sinnvoll, Verwandte und Bekannte vor der Masche zu warnen, raten die Experten.Denn die mehr (schlimmer Unfall) oder weniger (Waschmaschine kaputt) abenteuerlichen Geschichten, die folgen, wenn man sich auf einen Chat einlässt, münden immer in Aufforderungen, Geld zu überweisen.Der Schwindel lässt sich aber meist leicht aufdecken, wenn man versucht, den oder die betreffenden Verwandten auf der bekannten – angeblich ja nicht mehr funktionierenden – Nummer anzurufen, heißt es von Verbraucherschützern.