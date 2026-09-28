Davon betroffen ist insbesondere die Verbindung zwischen Bruneck und Welsberg: Auf diesem Abschnitt kommt es derzeit zu kompletten Zugausfällen, heißt es von <b> <a href="https:\/\/www.verkehrsinfos.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Verkehrsinfos IT.<\/a><\/b><BR \/><BR \/>Auch auf der Strecke zwischen Bruneck und Franzensfeste fallen Züge aus. Grund dafür sind laut den aktuellen Verkehrsinformationen umlaufbedingte Ausfälle.<BR \/><BR \/>Fahrgäste müssen daher mit erheblichen Einschränkungen und Verzögerungen rechnen.