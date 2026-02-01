Fahrgäste werden gebeten, mehr Reise- und Umsteigezeit einzuplanen, heißt es auf der Verkehrswebsite „Verkehrsinfo.it“. Aktuell ist kein Schienenersatzdienst vorgesehen.<BR \/><BR \/><BR \/>Konkret kommt es <b>zu folgenden Einschränkungen:<\/b><BR \/><BR \/>-REG 1850 fällt zwischen Bruneck und Franzensfeste aus.<BR \/><BR \/>-REG 1851 verkehrt nicht zwischen Franzensfeste und Bruneck.<BR \/><BR \/>-REG 1846 endet in Vintl.<BR \/><BR \/>-REG 1855 startet in Vintl statt in Franzensfeste.<BR \/><BR \/>-REG 1859 fällt zwischen Franzensfeste und Bruneck aus.<BR \/><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ab-heute-die-pustertalbahn-faehrt-wieder" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet<\/a>, hat die Pustertalbahn erst in dieser Woche wieder ihre Fahrt aufgenommen – nach über 13 Monaten Stillstand.