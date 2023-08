Acquarena: Bademeister mit Nazi-Tätowierung versetzt

Vor 2 Wochen haben Badegäste einen Bademeister gemeldet. Laut Stadtwerke-Direktor Franz Berretta wurde bereits damals bei den Behörden angefragt, was man tun solle. Ein Beitrag auf der Blog-Plattform der Brennerbasisdemokratie am Freitag hat nun alles beschleunigt.„Am Montag wurde der Bademeister von der Firma Security S.R.I. aus Rovereto, die uns die Bademeister stellt, aufgrund einer schriftlichen Mitteilung von uns aus Brixen abgezogen und versetzt“, betont Berretta.Der Mann, der kein Mitarbeiter der Stadtwerke sei, habe stets professionell gearbeitet und sei auch nie wegen rassistischer Äußerungen aufgefallen.„Allerdings hat er eine Vorbildfunktion, weshalb wir diese Symbole nicht akzeptieren wollen“, sagt Berretta. Ob die Stadtwerke rechtlich vorgehen sollen bzw. können, wird noch abgeklärt, da laut Berretta die rechtliche Lage nicht ganz klar ist. Das Mancino-Gesetz von 1993 verbietet die Zurschaustellung solcher Symbole bei öffentlichen Veranstaltungsorten. Die Frage sei, ob darunter auch eine öffentliche Einrichtung falle.Angesichts der Tatsache, dass die genannte Firma im Zuge der Neuausschreibung des Bademeisterdienstes ab 1. Oktober bereits den Zuschlag erhalten hat, wollen die Stadtwerke nun entsprechend bei der Firma intervenieren, dass sich so ein Vorfall nicht mehr wiederholt.