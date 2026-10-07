Konkret geht es um in den vergangenen Jahren immer öfter eingesetzte Medikamente wie Ozempic oder Mounjaro, bei denen das Hormon GLP-1 imitiert wird. Sie wurden ursprünglich zur Behandlung von Diabetes entwickelt, heute werden sie zur Gewichtsreduktion eingesetzt.<BR \/><BR \/>Die WHO hatte im vergangenen Dezember den Einsatz der sogenannten GLP-1-Medikamente zur Behandlung von Adipositas bei Erwachsenen empfohlen. Nun veröffentlichte sie neue Hinweise für die Behandlung von Fettleibigkeit bei Kindern und Jugendlichen. Dabei äußerte sie sich auch zu bariatrischer Chirurgie. Bei diesen Eingriffen werden operativ mit dem Ziel des Gewichtsverlustes Veränderungen am Magen beziehungsweise am Darmtrakt vorgenommen.<BR \/><BR \/>„Die WHO empfiehlt keine medikamentöse Behandlung, bariatrische Chirurgie oder Hilfsmittel zur Gewichtsabnahme für Kinder im Alter von null bis neun Jahren“, heißt es in den neuen Hinweisen der UNO-Organisation. „Für Jugendliche im Alter von zehn bis 19 Jahren sollte eine Behandlung mit zugelassenen Medikamenten nur dann in Betracht gezogen werden, wenn ein betreutes Programm, das verschiedene Ansätze zur Änderung der Lebensweise kombiniert, nicht die erhofften Ergebnisse erzielt hat.“ Bariatrische Eingriffe wiederum könnten „bei Jugendlichen mit schwerer Adipositas unter strengen Auflagen in Erwägung gezogen werden“.<BR \/><BR \/>Im Jahr 2024 waren nach Angaben der WHO weltweit rund 70 Millionen Kinder im Alter von fünf bis neun Jahren fettleibig. Im Alter von zehn bis 19 Jahren waren rund 100 Millionen Kinder und Jugendliche betroffen.