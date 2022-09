Adoption: Eine bewusste Entscheidung treffen

Ein Kind zu adoptieren ist eine lebensverändernde Entscheidung. Um diese möglichst gut und umfassend informiert treffen zu können, organisiert die Dienststelle Adoption Südtirol auch in diesem Herbst wieder Vorbereitungskurse.Die Teilnehmer können dabei Fragen zu Verlauf und Abwicklung einer Adoption stellen, erhalten jedoch auch Einblick in die psychologischen und emotionalen Aspekte dieser Lebensentscheidung.In Vorträgen, Erfahrungsberichten und einem Erfahrungsaustausch informieren Fachreferenten aus unterschiedlichen Bereichen (u.a. eine Vertretung des Jugendgerichtes Bozen, der Adoptionsvermittlungsstellen sowie des Vereins Südtiroler Adoptiv- und Pflegeeltern) über das Thema.Vor der Einreichung der Adoptionsbereitschaftserklärung beim Jugendgericht empfiehlt die Dienststelle allen an einer Adoption interessierten Personen, den Kurs zu besuchen.Das Seminar umfasst 3 Einheiten und ist kostenlos. Der Kurs in deutscher Sprache beginnt am 12. November um 9 Uhr (bis 12.30 Uhr und von 14 bis 17 Uhr) im Haus Altmann (Grieser Platz 18) in Bozen.Die weiteren Termine sind Freitag, 18. November (14 bis 18.30 Uhr und 20 bis 22 Uhr) und Freitag, 25. November (14 bis 20 Uhr).Anmeldungen sind bis zum 4. November möglich. Das Anmeldeformular sowie weitere Informationen sind bei der Dienststelle Adoption Südtirol oder online unter folgender Webseite (oder per Mail an [email protected] sozialbetrieb.bz.it) abrufbar.Der Kurs wird auch in italienischer Sprache angeboten, und zwar ab Samstag, 8. Oktober (weitere Kurstermine sind Freitag, 14. Oktober und Freitag, 21. Oktober). Anmeldeschluss ist Freitag, 30. September.