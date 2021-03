Adoption: Vorbereitungskurs für interessierte Paare ab April

[email protected]

Eine Adoption ist eine lebensverändernde Entscheidung, sowohl für das Kind als auch für die künftigen Eltern. Damit interessierte Paare eine bewusste Entscheidung treffen können, werden bereits seit vielen Jahren Vorbereitungskurse organisiert. Mitte April startet der Frühjahrskurs 2021, zu dem sich interessierte Paar ab sofort bis 26. März anmelden können.Im Kurs werden die den Teilnehmern Informationen über den Ablauf einer Adoption und wichtige Institutionen vorgestellt. Auch die psychologischen und emotionalen Aspekte dieser lebensverändernden Entscheidung werden ausgiebig beleuchtet. Eine Adoptivfamilie und adoptierte Erwachsene berichten von ihren Erfahrungen, eine Vertretung des Vereins Südtiroler Adoptiv- und Pflegeeltern, der Adopitonsvermittlungsstellen sowie des Jugendgerichtes Bozen stehen ebenfalls für Fragen zur Verfügung.Hauptreferentinnen des Kurses sind die Sozialassistentin der Dienststelle Adoption Südtirol Mirka Craffonara und Maria Egger, Psychologin, Psychotherapeutin und Expertin im Bereich Adoption. Die Teilnahme am Vorbereitungskurs ist kostenlos, allerdings müssen beide Partner an allen 3 Kurstagen verpflichtend anwesend sein. Ob der Kurs in physischer Präsenz oder online abgehalten wird, wird aufgrund der epidemiologischen Situation zu einem späteren Zeitpunkt entschieden und allen angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmern mitgeteilt.Samstag, 10 April (von 9.00 bis 12.30 und 13.30 bis 16.30 Uhr)Samstag, 17. April (von 9.00 bis 12.30 und 13.30 bis 16.30 Uhr)Freitag, 23. April (von 9.00 bis 12.30 und 13.30 bis 16.30 Uhr)Dienststelle Adoption Südtirol0471 550 411 oder 0471 550 412

lpa