Die Jugendlichen waren nach ihrer Ankunft in dem Urlaubsort unmittelbar an den Strand gegangen und hatten dort den gesamten Tag verbracht. Scheinbar hielten sie sich ohne ausreichenden Sonnenschutz in der Sonne auf und nahmen zudem zu wenig Flüssigkeit zu sich. <BR \/><BR \/>Die Rettungsleitstelle entsandte zwei Krankenwagen aus Lignano Sabbiadoro und Latisana sowie ein Notarztfahrzeug. Insgesamt waren acht Einsatzkräfte vor Ort. Bei deren Eintreffen zeigten noch 13 Jugendliche Symptome, die auf einen Hitzschlag. hin deuteten.<BR \/><BR \/>Neun Jugendliche wurden zur Beobachtung und Rehydrierung in die Erste-Hilfe-Station in Lignano gebracht. Nach Angaben der Rettungskräfte wiesen sie eine deutlich erhöhte Körpertemperatur auf. Bei sechs weiteren Betroffenen hatten sich die Beschwerden bereits gebessert. Sie konnten in ihre Unterkunft zurückkehren. Über den weiteren Gesundheitszustand der Jugendlichen wurden zunächst keine Angaben gemacht.